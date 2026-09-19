Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini для смартфона, черный/синий (JB01518)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Длина в сложенном состоянии, см
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361918
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Длина в сложенном состоянии, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
400
Описание товара Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini для смартфона, черный/синий (JB01518)
Компактный и универсальный штатив Joby GorillaPod Mobile Mini совместим с абсолютным большинством смартфонов. С его помощью можно снимать и смотреть видео, фото, общаться в Skype, читать и использовать различные приложения, освободив руки. Компактный и легкий, штатив без проблем помещается в карман.
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Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
ABS пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Длина в сложенном состоянии, см
13
Страна производитель
Китай
Компактный и универсальный штатив Joby GorillaPod Mobile Mini совместим с абсолютным большинством смартфонов. С его помощью можно снимать и смотреть видео, фото, общаться в Skype, читать и использовать различные приложения, освободив руки. Компактный и легкий, штатив без проблем помещается в карман.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini для смартфона, черный/синий (JB01518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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