Описание товара Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции

Штативный комплект GK3532-82QD из карбона включает в себя штатив Mountaineer GT3532 и шаровую голову Center Ball Head GH3382QD. Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске. Комплект также включает штатную голову Gitzo Center Ball Head GH3382QD 3 серии, самую большую штативную голову в профессиональной линейке голов. Голова GH3382QD имеет быстросъемный адаптер и больший шар в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.