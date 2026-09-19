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Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции купить с доставкой в Москве
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Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции

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Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции - фото 1
Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
18
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
  • Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
185 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361410
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
18
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции

Штативный комплект GK3532-82QD из карбона включает в себя штатив Mountaineer GT3532 и шаровую голову Center Ball Head GH3382QD. Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске. Комплект также включает штатную голову Gitzo Center Ball Head GH3382QD 3 серии, самую большую штативную голову в профессиональной линейке голов. Голова GH3382QD имеет быстросъемный адаптер и больший шар в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная рабочая высота, см
18
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
175
Длина в сложенном состоянии, см
76
Страна производитель
Китай
Описание
Штативный комплект GK3532-82QD из карбона включает в себя штатив Mountaineer GT3532 и шаровую голову Center Ball Head GH3382QD. Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске. Комплект также включает штатную голову Gitzo Center Ball Head GH3382QD 3 серии, самую большую штативную голову в профессиональной линейке голов. Голова GH3382QD имеет быстросъемный адаптер и больший шар в отличие от более компактных версий. Она обеспечивает устойчивую и комфортную работу с более массивным оборудованием. Она снабжена полезными функциями, включая фрикционный контроль, расположенный внутри фиксатора шара для точных настроек. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), но также подходит для всех площадок Gitzo D-профиля и большинства площадок типа Arca-Swiss от других марок.
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Штатив Gitzo GK3532-82QD Mountaineer с головой GT3532+GH3382QD, 3 серия, 3 секции - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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