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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.5
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230838
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.5
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х13х13
Вес, кг.
2.2

Описание товара Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700

Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из прочного композитного пластика. Максимальная высота 171,5 см.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.5
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из прочного композитного пластика. Максимальная высота 171,5 см.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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