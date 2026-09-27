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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150

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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
41
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 9
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611107
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
41
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х10х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150

Видеоштатив LifePOD VL150 предназначен для использования с легкой цифровой DLSR-камерой, смартфоном или экшен-камерой GoPro. Телескопическая четырехсекционная тренога с выдвижной центральной колонной позволяют установить камеру для съемки на высоту до 150 см. 2D видеоголовка с быстросъемной площадкой обеспечивает простую установку съемочного оборудования и проведения панорамирование. Штатив отлично подходит для мобильных съемок видеороликов, интервью, записей для блога как в небольшой студии, так и на улице.

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
металл
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
41
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Длина в сложенном состоянии, см
54
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив LifePOD VL150 предназначен для использования с легкой цифровой DLSR-камерой, смартфоном или экшен-камерой GoPro. Телескопическая четырехсекционная тренога с выдвижной центральной колонной позволяют установить камеру для съемки на высоту до 150 см. 2D видеоголовка с быстросъемной площадкой обеспечивает простую установку съемочного оборудования и проведения панорамирование. Штатив отлично подходит для мобильных съемок видеороликов, интервью, записей для блога как в небольшой студии, так и на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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