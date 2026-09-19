Штатив Manfrotto 058B
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
217
Длина в сложенном состоянии, см
94
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
217
Длина в сложенном состоянии, см
94
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
6.7
Описание товара Штатив Manfrotto 058B
Штатив Triaut 058B — один из самых интересных штативов во всем ассортименте Manfrotto. Он обладает патентованной системой одновременного раскрытия всех трех ног или любой отдельной ноги. Это позволяет раскладывать ноги штатива, выравнивать его (по встроенному жидкостному уровню) и фиксировать за считанные секунды, не упражняясь с индивидуальным выравниванием ног. Складывание ног обеспечивается тем же рычагом.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
217
Длина в сложенном состоянии, см
94
Страна производитель
Китай
Штатив Triaut 058B — один из самых интересных штативов во всем ассортименте Manfrotto. Он обладает патентованной системой одновременного раскрытия всех трех ног или любой отдельной ноги. Это позволяет раскладывать ноги штатива, выравнивать его (по встроенному жидкостному уровню) и фиксировать за считанные секунды, не упражняясь с индивидуальным выравниванием ног. Складывание ног обеспечивается тем же рычагом.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Manfrotto 058B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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