Штатив Gitzo GT1542 Mountaineer 1 серия, 4 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT1542 Mountaineer 1 серия, 4 секции
Штатив Gitzo GT1542 1 серии из карбона - это легкий 4-секционный штатив, который отлично поддерживает DSLR-камеру с объективом 135 мм (до 200 мм). Этот профессиональный штатив снабжен штангами Carbon eXact из упругого высокомодульного углепластика. Ноги штатива жестче и толще (диаметр верхней части ноги 25,3 мм), что делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке. Gitzo GT1542 весит всего 1,28 кг, достигает высоты 159 см и складывается до 54 см. Этот штатив может быть идеальным выбором для требовательных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Четырехсекционные ноги Gitzo GT1542 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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