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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
83
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
178
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232338
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Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 315
Прецизионный видеоштатив GreenBean VideoMaster 315 с грузоподъемностью от 1 до 14 кг идеально подходит для современных цифровых видеокамер, отвечает всем требованиям к оборудованию для видеопроизводства, полностью меняет рабочий процесс в видеожурналистике за счёт мобильности, и позволяет добиться превосходного качества проводок и стабильности кадра. Благодаря 10-ступенчатой ??уравновешивающей системе для идеального контрбаланса камеры и 7-ступенчатой регулировке вертикального и горизонтального противодействия достигается точная настройка для работы в самых сложных условиях. Штатив оборудован жидкостной видеоголовкой, изготовленной из алюминиево-магниевого сплава на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании.
Прецизионный видеоштатив GreenBean VideoMaster 315 с грузоподъемностью от 1 до 14 кг идеально подходит для современных цифровых видеокамер, отвечает всем требованиям к оборудованию для видеопроизводства, полностью меняет рабочий процесс в видеожурналистике за счёт мобильности, и позволяет добиться превосходного качества проводок и стабильности кадра. Благодаря 10-ступенчатой ??уравновешивающей системе для идеального контрбаланса камеры и 7-ступенчатой регулировке вертикального и горизонтального противодействия достигается точная настройка для работы в самых сложных условиях. Штатив оборудован жидкостной видеоголовкой, изготовленной из алюминиево-магниевого сплава на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании.
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