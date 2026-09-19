Штатив Gitzo GT1532 Mountaineer 1 серия, 3 секции
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Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT1532 Mountaineer 1 серия, 3 секции
Штатив Gitzo GT1532 серии 1 - это легкий трехсекционный штатив, который отлично поддерживает DSLR-камеру с объективом 135 мм (до 200 мм). Этот профессиональный штатив снабжен штангами Carbon eXact из упругого высокомодульного углепластика. Ноги штатива более жесткие и большего диаметра (диаметр верхней части ноги 25,3 мм), что делает этот штатив таким устойчивым и прочным, как никогда ранее. Gitzo GT1532 весит всего 1,33 кг, достигает высоты 158 см и складывается до 62 см. Этот штатив может быть идеальным выбором для требовательных профессиональных фотографов, которые ищут высокопрочный, надежный качественный штатив. Быстроходная центральная колонна с двусторонним механизмом легко снимается и переворачивается, превращая штатив в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Трехсекционные ноги Gitzo GT0532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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