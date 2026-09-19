Видеокомплект Manfrotto MVK502AM-1 (штатив+головка) черный
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Характеристики
Описание товара Видеокомплект Manfrotto MVK502AM-1 (штатив+головка) черный
Видеокомплект Professional MVK502AM-1 включает в себя жидкостную видеоголову MVH502A (чаша 75 мм) и штатив с телескопическими сдвоенными ногами MVT502AM. Профессиональная видеоголова MVH502A крепится на штатив на полусферу 75 мм. Подходит для HDSLR-камер и новейших камерам со сменными объективами. Предлагает такие профессиональные особенности, как высокоэффективная регулируемая плавность и настройка контрбаланса, разработанные под вес большинства популярных камер с аксессуарами, такими как внешние мониторы, осветительные приборы или микрофоны. У 502 головы есть предустановленный контрбаланс на 4 кг, но способна выдерживать оборудование до 7 кг. Имеет два разъема Easy Link, позволяющих устанавливать непосредственно на голове внешний монитор или другое дополнительное оборудование. MVT502AM – традиционный 2-ступенчатый видеоштатив, со сдвоенными алюминиевыми ногами, обладает профессиональными функциями, но в то же время является интуитивно понятным и удобным. Телескопические алюминиевые ноги, обеспечивающие компактность и малый вес, а трубы инновационного эллиптического профиля и модернизированные запорные кольца придают ему отличную жёсткость и устойчивость. Средняя растяжка отличается улучшенной эргономикой и проста в использовании, а резиновые пятки обеспечивают отличное сцепление с любыми искусственными и естественными поверхностями. Резиновый ремень обеспечивает лёгкую и безопасную транспортировку. В комплект входит защитный кофр.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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