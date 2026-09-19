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Штатив Manfrotto MT057C3-G черный купить с доставкой в Москве
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Штатив Manfrotto MT057C3-G черный

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Штатив Manfrotto MT057C3-G черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
62
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385883
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Manfrotto MT057C3-G черный

Экстрапрочные карбоновые 3-секционные ноги. Адаптер для нижнего уровня для съемки с ультранизких ракурсов. Пузырьковый уровень для выравнивания по горизонту. Максимальная универсальность благодаря 3 угловым позициям ног. Зубчатая колонна для нахождения точной позиции для съемки.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MT057C3-G черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
23
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Экстрапрочные карбоновые 3-секционные ноги. Адаптер для нижнего уровня для съемки с ультранизких ракурсов. Пузырьковый уровень для выравнивания по горизонту. Максимальная универсальность благодаря 3 угловым позициям ног. Зубчатая колонна для нахождения точной позиции для съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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