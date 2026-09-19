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Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции купить с доставкой в Москве
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Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции

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Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 1
Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 2
Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 3
Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 4
Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
22
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
154.5
  • Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361398
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
22
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
154.5
Длина в сложенном состоянии, см
44.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции

Штатив Gitzo Traveler GT2545T Carbon Fiber Tripod 2 серии - это ультракомпактная 4-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 44,5 см. GT2545T весит 1,33 кг, раскладывается до 154,5 см и удерживает до 12 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 200мм (максимально до 300мм). С вставленной короткой центральной колонной, штатив опускается до 22 см для съемки нижних ракурсов или макросъемки. Этот штатив имеет самый большой диаметр ног в линейке Traveler. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости на другие аксессуары Gitzo (например, шипы или большие наконечники для снежных условий). GT2545T имеет верхние крепления 1/4? и 3/8? для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски. Это идеальный штатив для профессиональных фотографов, которые используют длиннофокусные объективы или ищут максимальную стабильность в движении.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
22
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
154.5
Длина в сложенном состоянии, см
44.5
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Gitzo Traveler GT2545T Carbon Fiber Tripod 2 серии - это ультракомпактная 4-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 44,5 см. GT2545T весит 1,33 кг, раскладывается до 154,5 см и удерживает до 12 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 200мм (максимально до 300мм). С вставленной короткой центральной колонной, штатив опускается до 22 см для съемки нижних ракурсов или макросъемки. Этот штатив имеет самый большой диаметр ног в линейке Traveler. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости на другие аксессуары Gitzo (например, шипы или большие наконечники для снежных условий). GT2545T имеет верхние крепления 1/4? и 3/8? для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски. Это идеальный штатив для профессиональных фотографов, которые используют длиннофокусные объективы или ищут максимальную стабильность в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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