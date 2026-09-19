Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции
Штатив Gitzo Traveler GT2545T Carbon Fiber Tripod 2 серии - это ультракомпактная 4-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 44,5 см. GT2545T весит 1,33 кг, раскладывается до 154,5 см и удерживает до 12 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 200мм (максимально до 300мм). С вставленной короткой центральной колонной, штатив опускается до 22 см для съемки нижних ракурсов или макросъемки. Этот штатив имеет самый большой диаметр ног в линейке Traveler. Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости на другие аксессуары Gitzo (например, шипы или большие наконечники для снежных условий). GT2545T имеет верхние крепления 1/4? и 3/8? для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски. Это идеальный штатив для профессиональных фотографов, которые используют длиннофокусные объективы или ищут максимальную стабильность в движении.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT2545T Traveler 2 серия, 4 секции