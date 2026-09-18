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Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW

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Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW - фото 1
Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
11
Длина в сложенном состоянии, см
11
  • Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291996
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
11
Длина в сложенном состоянии, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW

Gorillapod Mobile Mini - универсальный мини-штатив cсовместим с абсолютным большинством моделей смартфонов на iOS, Android или Windows.. Крепить их к держателю можно в чехле или без него.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
пластик
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
11
Длина в сложенном состоянии, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Gorillapod Mobile Mini - универсальный мини-штатив cсовместим с абсолютным большинством моделей смартфонов на iOS, Android или Windows.. Крепить их к держателю можно в чехле или без него.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Joby GorillaPod Mobile Mini Black-Green JB01519-0WW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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