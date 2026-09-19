Top.Mail.Ru
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 1
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 2
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 3
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 4
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 5
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 6
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 7
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 8
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 9
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 10
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 11
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 12
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 13
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 14
Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
43
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 2
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 3
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 4
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 5
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 6
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 7
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 8
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 9
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 10
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 11
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 12
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 13
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 14
  • Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361917
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х8
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522)

Joby GorillaPod Rig предназначен для профессиональных беззеркальных и зеркальных камер с широкоугольными или телеобъективами, видеокамер и аксессуаров весом до 5 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций. Закрепите на штативе Joby GorillaPod Rig беззеркальную камеру с зум-объективом, «зеркалку» с телеобъективом, источник света, микрофон – в общем, любое устройство весом до 5 кг. Быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss остается на камере, позволяя оперативно установить ее на штатив. Крепление Rig Upgrade позволяет вам иметь два гибких рычага, которые устанавливаются на штатив. На них можно расположить монитор, микрофон, свет или любой другой аксессуар, который необходим вам для съёмки. Кроме того, в комплект входит адаптер для крепления GoPro.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
5
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Joby GorillaPod Rig предназначен для профессиональных беззеркальных и зеркальных камер с широкоугольными или телеобъективами, видеокамер и аксессуаров весом до 5 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций. Закрепите на штативе Joby GorillaPod Rig беззеркальную камеру с зум-объективом, «зеркалку» с телеобъективом, источник света, микрофон – в общем, любое устройство весом до 5 кг. Быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss остается на камере, позволяя оперативно установить ее на штатив. Крепление Rig Upgrade позволяет вам иметь два гибких рычага, которые устанавливаются на штатив. На них можно расположить монитор, микрофон, свет или любой другой аксессуар, который необходим вам для съёмки. Кроме того, в комплект входит адаптер для крепления GoPro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...