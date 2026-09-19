Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Штатив Joby GorillaPod Rig штатив и риги, черный/серый (JB01522)
Joby GorillaPod Rig предназначен для профессиональных беззеркальных и зеркальных камер с широкоугольными или телеобъективами, видеокамер и аксессуаров весом до 5 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций. Закрепите на штативе Joby GorillaPod Rig беззеркальную камеру с зум-объективом, «зеркалку» с телеобъективом, источник света, микрофон – в общем, любое устройство весом до 5 кг. Быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss остается на камере, позволяя оперативно установить ее на штатив. Крепление Rig Upgrade позволяет вам иметь два гибких рычага, которые устанавливаются на штатив. На них можно расположить монитор, микрофон, свет или любой другой аксессуар, который необходим вам для съёмки. Кроме того, в комплект входит адаптер для крепления GoPro.
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