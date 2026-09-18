Штатив Manfrotto Befree Alpha Black MKBFRTC4GTA-BH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
карбон
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
162
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291981
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
карбон
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
162
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1.6
Описание товара Штатив Manfrotto Befree Alpha Black MKBFRTC4GTA-BH
Manfrotto Befree GT Carbon Twist с площадкой 200PL-PROSONY создан специально для камер Alpha a7 и a9. Это карбоновый штатив для путешествий с шаровой головой и замками Twist lock.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
карбон
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
43
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
162
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Manfrotto Befree GT Carbon Twist с площадкой 200PL-PROSONY создан специально для камер Alpha a7 и a9. Это карбоновый штатив для путешествий с шаровой головой и замками Twist lock.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Manfrotto Befree Alpha Black MKBFRTC4GTA-BH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Manfrotto Befree Alpha Black MKBFRTC4GTA-BH