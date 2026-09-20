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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496540
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Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный
Если вам нужно закрепить камеру и избежать тем самым эффекта дрожания рук, лучшим приобретением станет штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W. Устройство выполнено в черном алюминиевом корпусе, предусматривает конструкцию трипод и устанавливается на пол. Штатив способен выдержать крепление устройства, вес которого достигает 6 кг, что позволяет использовать его для фиксации достаточно массивных моделей камер. Штатив весит 3 кг и предполагает складную конструкцию, благодаря чему его можно легко транспортировать. Модель поддерживает регулировку по высоте от 9 см до 173 см, позволяя найти оптимальное положение штатива для удачной съемки. Manfrotto MK190XPRO3-3W предусматривает поддержку колонны с углом 90°, которая позволяет сделать съемку наиболее перспективной. Модель использует для крепления мощные и быстрые замки, что позволяет сделать установку очень комфортной. Штатив предусматривает крепление Easy Link, позволяющее устанавливать дополнительные аксессуары и LED-приборы.
Если вам нужно закрепить камеру и избежать тем самым эффекта дрожания рук, лучшим приобретением станет штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W. Устройство выполнено в черном алюминиевом корпусе, предусматривает конструкцию трипод и устанавливается на пол. Штатив способен выдержать крепление устройства, вес которого достигает 6 кг, что позволяет использовать его для фиксации достаточно массивных моделей камер. Штатив весит 3 кг и предполагает складную конструкцию, благодаря чему его можно легко транспортировать. Модель поддерживает регулировку по высоте от 9 см до 173 см, позволяя найти оптимальное положение штатива для удачной съемки. Manfrotto MK190XPRO3-3W предусматривает поддержку колонны с углом 90°, которая позволяет сделать съемку наиболее перспективной. Модель использует для крепления мощные и быстрые замки, что позволяет сделать установку очень комфортной. Штатив предусматривает крепление Easy Link, позволяющее устанавливать дополнительные аксессуары и LED-приборы.
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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