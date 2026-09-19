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Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA

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Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA - фото 1
Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
58
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
159
Длина в сложенном состоянии, см
69
  • Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA - фото 1
  • Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385189
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
58
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
159
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
6

Описание товара Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA

Трехсекционный, очень жесткий и устойчивый штатив. Держит нагрузку до 20 кг. Чашка диаметром 75 мм. Телескопическая нижняя распорка.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив Manfrotto Alu Twin MS Tripod 100/75mm MVTTWINMA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
58
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
159
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Описание
Трехсекционный, очень жесткий и устойчивый штатив. Держит нагрузку до 20 кг. Чашка диаметром 75 мм. Телескопическая нижняя распорка.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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