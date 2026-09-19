Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl)
Штатив Joby GorillaPod 500 Action оптимизирован для экшн-камер. Он снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших камер 360°. Более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу отличаются высокой надежностью и долговечностью. GorillaPod 500 Action позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Компактный и легкий, он помещается в карман. Габариты: 6.5x3.5x18,5 см. Грузоподъемность: 500 г. Вес: 83 г.
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Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
Страна производитель
Китай
Штатив Joby GorillaPod 500 Action оптимизирован для экшн-камер. Он снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших камер 360°. Более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу отличаются высокой надежностью и долговечностью. GorillaPod 500 Action позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Компактный и легкий, он помещается в карман. Габариты: 6.5x3.5x18,5 см. Грузоподъемность: 500 г. Вес: 83 г.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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