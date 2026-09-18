Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Максимальная нагрузка, кг
0.3
Минимальная рабочая высота, см
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
10.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230224
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Описание товара Штатив Manfrotto MCPIXI Универсальный держатель для смартфона
MCPIXI - обновленная версия универсального держателя для смартфона MCLAMP. Предназначен для установки на штатив, селфи-палку и т.д. Совместим с любыми смартфонами шириной 6-10,4 см. Два крепления 1/4 для пейзажного и портретного режимов. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки. Эргономичный итальянский дизайн. Компактный, легкий и надежный.
MCPIXI - обновленная версия универсального держателя для смартфона MCLAMP. Предназначен для установки на штатив, селфи-палку и т.д. Совместим с любыми смартфонами шириной 6-10,4 см. Два крепления 1/4 для пейзажного и портретного режимов. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки. Эргономичный итальянский дизайн. Компактный, легкий и надежный.
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