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Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW

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Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 1
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 2
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 3
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 4
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 5
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 6
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 7
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 8
Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 1
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 2
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 3
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 4
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 5
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 6
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 7
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 8
  • Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291991
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х5
Вес, г.
300

Описание товара Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW

Оптимизирован для экшн-камер: снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360 — камер. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов (шириной от 56 до 91 мм) — крепить их к держателю можно в чехле или без него.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимизирован для экшн-камер: снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360 — камер. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов (шириной от 56 до 91 мм) — крепить их к держателю можно в чехле или без него.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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