Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Длина в сложенном состоянии, см
29.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Длина в сложенном состоянии, см
29.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, г.
400
Описание товара Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный
Предназначен для любых совместимых планшетов (совместим с планшетами шириной от 128 до 192 мм). Габариты: 7,5 x 5,5 x 31 см.
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Предназначен для любых совместимых планшетов (совместим с планшетами шириной от 128 до 192 мм). Габариты: 7,5 x 5,5 x 31 см.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Joby GripTight GorillaPod Stand Pro Tablet (JB01395-BWW) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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