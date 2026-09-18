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Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW

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Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 1
Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 2
Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 3
Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 4
Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 5
Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 2
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 3
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 4
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 5
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292004
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW

Новый форм-фактор! Встречайте GorillaPod 500 – более грузоподъемный вариант GorillaPod 325. Ищете компактный и гибкий штатив для серьезных любительских камер, таких, как Canon G-серии или Sony серии RX100? Вот лучший выбор для Вас! Штатив снабжен новой шаровой головой, позволяющей устанавливать технику в портретной ориентации. Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 500 г с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight Компактный и легкий, помещается в карман Надежный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod 500 Black-Grey JB01502-BWW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Новый форм-фактор! Встречайте GorillaPod 500 – более грузоподъемный вариант GorillaPod 325. Ищете компактный и гибкий штатив для серьезных любительских камер, таких, как Canon G-серии или Sony серии RX100? Вот лучший выбор для Вас! Штатив снабжен новой шаровой головой, позволяющей устанавливать технику в портретной ориентации. Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 500 г с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight Компактный и легкий, помещается в карман Надежный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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