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Штатив Gitzo GT3532 Mountaineer 3 серия, 3 секции купить с доставкой в Москве
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Штатив Gitzo GT3532 Mountaineer 3 серия, 3 секции

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Штатив Gitzo GT3532 Mountaineer 3 серия, 3 секции
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
21
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
161
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361397
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
21
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
161
Длина в сложенном состоянии, см
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Gitzo GT3532 Mountaineer 3 серия, 3 секции

Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Gitzo GT3532 весит всего 1,88 кг, достигает высоты 161 см и складывается до 64 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GT3532 Mountaineer 3 серия, 3 секции




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Сменная площадка
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
21
Минимальная рабочая высота, см
16
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
161
Длина в сложенном состоянии, см
64
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300мм (до 400мм), и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники. Gitzo GT3532 весит всего 1,88 кг, достигает высоты 161 см и складывается до 64 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории. Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 и 3/8 на верхнем диске.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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