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Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов.
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361910
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нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов.
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Штатив Joby GripTight ONE GP Magnetic Impulse, черный/красный
Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки. В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими. Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри. Компактный и легкий.
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов.
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Длина в сложенном состоянии, см
16.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки. В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими. Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри. Компактный и легкий.
Штатив Joby GripTight ONE GP Magnetic Impulse, черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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