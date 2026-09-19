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Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha купить с доставкой в Москве
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Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha

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Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 1
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 2
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 3
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 4
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 5
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 6
Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 1
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 2
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 3
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 4
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 5
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 6
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385434
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha

Штатив для путешествий Manfrotto Befree Advanced Alpha – версия штатива Befree Advanced Lever, специально разработанная для всех пользователей камер Sony, которые хотят максимальной производительности и стабильности во всех положениях съемки.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Lever Alpha




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив для путешествий Manfrotto Befree Advanced Alpha – версия штатива Befree Advanced Lever, специально разработанная для всех пользователей камер Sony, которые хотят максимальной производительности и стабильности во всех положениях съемки.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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