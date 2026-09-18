Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292009
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нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х5
Вес, г.
300
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505-BWW
Легкий и гибкий штатив GorillaPod Magnetic 325 продолжает славные традиции классического GorillaPod. - Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире. - Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. - Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри. - Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 325 г с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight. - Компактный и легкий, помещается в карман
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов
Максимальная нагрузка, кг
0.325
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и гибкий штатив GorillaPod Magnetic 325 продолжает славные традиции классического GorillaPod. - Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире. - Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. - Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри. - Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 325 г с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight. - Компактный и легкий, помещается в карман
Штатив Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505-BWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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