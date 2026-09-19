Видеоштатив Manfrotto 536
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Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
3.3
Описание товара Видеоштатив Manfrotto 536
3-секционный легкий карбоновый штатив. Максимально универсальная рабочая высота (от 27 до 171 см). 75 мм полусфера на магниевой литой центральной части. Магниевые хомуты ног для минимального веса. Высокопрочная арбоновая конструкция.
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Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
3-секционный легкий карбоновый штатив. Максимально универсальная рабочая высота (от 27 до 171 см). 75 мм полусфера на магниевой литой центральной части. Магниевые хомуты ног для минимального веса. Высокопрочная арбоновая конструкция.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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