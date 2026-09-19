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Видеоштатив Manfrotto 536 купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Manfrotto 536

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Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 1
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 2
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 3
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 4
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 5
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 6
Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 1
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 2
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 3
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 4
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 5
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 6
  • Видеоштатив Manfrotto 536 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385139
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
3.3

Описание товара Видеоштатив Manfrotto 536

3-секционный легкий карбоновый штатив. Максимально универсальная рабочая высота (от 27 до 171 см). 75 мм полусфера на магниевой литой центральной части. Магниевые хомуты ног для минимального веса. Высокопрочная арбоновая конструкция.

Отзывы о товаре Видеоштатив Manfrotto 536




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
магний, углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
26
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
203
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
Описание
3-секционный легкий карбоновый штатив. Максимально универсальная рабочая высота (от 27 до 171 см). 75 мм полусфера на магниевой литой центральной части. Магниевые хомуты ног для минимального веса. Высокопрочная арбоновая конструкция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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