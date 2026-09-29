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Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600

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Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 4
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Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 10
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 10
  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 190 руб.  2 880 руб. 

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1 810 руб. 

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В наличии
Код товара: 230820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600
2 190 руб. -24%
2 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х12х11
Вес, кг.
1.67

Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600

Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 черного цвета изготовлен из алюминия, пластика и способен выдержать до 4 кг нагрузки. Он конструктивно выполнен в форме трипода с пластмассовыми ножками. Модель устанавливается на пол и предназначается для фото- и видеосъемки. На 3D головку штатива устанавливается быстросъемная площадка с резьбовым винтом 1/4". Falcon Eyes Travel Line 3600 имеет 3 секции с рабочей высотой от 61 см до 170 см.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 черного цвета изготовлен из алюминия, пластика и способен выдержать до 4 кг нагрузки. Он конструктивно выполнен в форме трипода с пластмассовыми ножками. Модель устанавливается на пол и предназначается для фото- и видеосъемки. На 3D головку штатива устанавливается быстросъемная площадка с резьбовым винтом 1/4". Falcon Eyes Travel Line 3600 имеет 3 секции с рабочей высотой от 61 см до 170 см.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - этот товар вы можете купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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