Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 190 руб. 2 880 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
1 810 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
1 810 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 230820
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 190 руб. -24%
2 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х12х11
Вес, кг.
1.67
Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 черного цвета изготовлен из алюминия, пластика и способен выдержать до 4 кг нагрузки. Он конструктивно выполнен в форме трипода с пластмассовыми ножками. Модель устанавливается на пол и предназначается для фото- и видеосъемки. На 3D головку штатива устанавливается быстросъемная площадка с резьбовым винтом 1/4". Falcon Eyes Travel Line 3600 имеет 3 секции с рабочей высотой от 61 см до 170 см.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
61
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
170
Длина в сложенном состоянии, см
62
Страна производитель
Китай
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 черного цвета изготовлен из алюминия, пластика и способен выдержать до 4 кг нагрузки. Он конструктивно выполнен в форме трипода с пластмассовыми ножками. Модель устанавливается на пол и предназначается для фото- и видеосъемки. На 3D головку штатива устанавливается быстросъемная площадка с резьбовым винтом 1/4". Falcon Eyes Travel Line 3600 имеет 3 секции с рабочей высотой от 61 см до 170 см.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - этот товар вы можете купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600