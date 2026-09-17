Штатив Manfrotto 755XB
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
металл
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140.5
Длина в сложенном состоянии, см
63.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%29 420 руб. 30 690 руб.
В наличии
Код товара: 44910
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Загружаем...
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Загружаем...
29 420 руб. -4%
30 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
металл
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140.5
Длина в сложенном состоянии, см
63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х10х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Штатив Manfrotto 755XB
Штатив Manfrotto — надёжная опора для съёмки с точной настройкой высоты. Металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 7 кг, поэтому подходит для работы с тяжёлым оборудованием. Три секции штанги позволяют установить штатив на высоте от 42 до 140,5 см, подбирая удобное положение для разных сцен и ракурсов. Встроенный уровень помогает ровно выставить конструкцию, а длина в сложенном состоянии 64 см делает штатив удобнее для хранения и транспортировки. Практичный выбор для тех, кому важны устойчивость, широкий диапазон рабочей высоты и точность установки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
металл
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140.5
Длина в сложенном состоянии, см
63.5
Страна производитель
Китай
Штатив Manfrotto — надёжная опора для съёмки с точной настройкой высоты. Металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 7 кг, поэтому подходит для работы с тяжёлым оборудованием. Три секции штанги позволяют установить штатив на высоте от 42 до 140,5 см, подбирая удобное положение для разных сцен и ракурсов. Встроенный уровень помогает ровно выставить конструкцию, а длина в сложенном состоянии 64 см делает штатив удобнее для хранения и транспортировки. Практичный выбор для тех, кому важны устойчивость, широкий диапазон рабочей высоты и точность установки.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Manfrotto 755XB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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