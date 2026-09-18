Штатив Joby GorillaPod Starter Kit Black JB01571-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, эластик, ТПЭ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291993
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, эластик, ТПЭ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
200
Описание товара Штатив Joby GorillaPod Starter Kit Black JB01571-BWW
GorillaPod Starter Kit — идеальный первый шаг в мир создателей контента. Этот комплект с новым размером Mini GorillaPod и несколькими креплениями для мобильного телефона, GoPro (штыревое соединение), фонарика и других аксессуаров одинаково подходит для съемки вашего первого видеоблога, семейных видеосъемок, освещения сцены.й
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, эластик, ТПЭ
Страна производитель
Китай
GorillaPod Starter Kit — идеальный первый шаг в мир создателей контента. Этот комплект с новым размером Mini GorillaPod и несколькими креплениями для мобильного телефона, GoPro (штыревое соединение), фонарика и других аксессуаров одинаково подходит для съемки вашего первого видеоблога, семейных видеосъемок, освещения сцены.й
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Joby GorillaPod Starter Kit Black JB01571-BWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod Starter Kit Black JB01571-BWW