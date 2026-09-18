Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756
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Характеристики
Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756
Штатив с флюидной головой, с регулируемым контрбалансом и регулируемым усилием горизонтального и вертикального демпфирования. Съёмная голова с жидкостным демпфированием и системой регулируемого контрбаланса. Поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется на углы от -60° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования, четырёхсекционный регулятор контрбаланса и бесступенчатые регуляторы вертикального и горизонтального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 3/8“ для установки дополнительного оборудования или, в зависимости от резьбы на вашей камере, можно ввернуть «лишний» винт для исключения его потери. Винтовое крепление головки к штативу выполнено из стали. Рукоятка. Телескопическая рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Для предотвращения износа резьбы на корпусе головки предусмотрены латунные накладки. Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора — возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте. На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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