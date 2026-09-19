Видеоштатив Manfrotto Alu Twin GS Tripod 100/75mm MVTTWINGA
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Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
5
Описание товара Видеоштатив Manfrotto Alu Twin GS Tripod 100/75mm MVTTWINGA
Трехсекционный, очень жесткий и устойчивый штатив. Держит нагрузку до 25 кг. В клипсах используется новый внутренний механизм блокировки ног. Шипованные ножки с резиновыми накладками обеспечивают отличное сцепление как с неровной поверхностью, так и с гладкими полами. Обновленная телескопическая нижняя распорка помогает точно фиксировать ноги штатива. Чаша 100 мм, комплектуется адаптером 75 мм.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Трехсекционный, очень жесткий и устойчивый штатив. Держит нагрузку до 25 кг. В клипсах используется новый внутренний механизм блокировки ног. Шипованные ножки с резиновыми накладками обеспечивают отличное сцепление как с неровной поверхностью, так и с гладкими полами. Обновленная телескопическая нижняя распорка помогает точно фиксировать ноги штатива. Чаша 100 мм, комплектуется адаптером 75 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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