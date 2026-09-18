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Характеристики
Тип товара
Штативы
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291982
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Описание товара Штатив Manfrotto Befree Advanced Travel Twist MKBFRTA4RD-BH Red
Штатив Befree Advanced - оптимальное сочетание портативности, надежности, легкой установки и комфортной эксплуатации. Обновленная шаровая головка. Компактная, эргономичная и прочная. Три независимых элемента управления: фиксация угла наклона, регулировка нагрузки и панорамирования. Быстросъемная площадка 200PL-PRO совместима с самыми распространенными креплениями: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Новый механизм фиксации ножек M-Lock позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. Усилена фиксация каждой секции штатива. Эргономичные селекторы угла наклона ног. Уникальный механизм трансформации. D-образная форма труб. Широкие резиновые насадки. Прорезиненная ножка для удобства использования в любых погодных условиях. Усиленная крестовина обеспечивает максимальную стабильность штатива. Разъем Easy Link для установки различных устройств. Крючок для груза. Комплектуется стильным чехлом. Разработан, спроектирован и произведен в Италии.
Штатив Befree Advanced - оптимальное сочетание портативности, надежности, легкой установки и комфортной эксплуатации. Обновленная шаровая головка. Компактная, эргономичная и прочная. Три независимых элемента управления: фиксация угла наклона, регулировка нагрузки и панорамирования. Быстросъемная площадка 200PL-PRO совместима с самыми распространенными креплениями: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Новый механизм фиксации ножек M-Lock позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. Усилена фиксация каждой секции штатива. Эргономичные селекторы угла наклона ног. Уникальный механизм трансформации. D-образная форма труб. Широкие резиновые насадки. Прорезиненная ножка для удобства использования в любых погодных условиях. Усиленная крестовина обеспечивает максимальную стабильность штатива. Разъем Easy Link для установки различных устройств. Крючок для груза. Комплектуется стильным чехлом. Разработан, спроектирован и произведен в Италии.
Штатив Manfrotto Befree Advanced Travel Twist MKBFRTA4RD-BH Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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