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Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка) купить с доставкой в Москве
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Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)

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Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
313 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385136
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
9.9

Описание товара Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)

Комплект из профессионального, прочного, рассчитанного на высокие нагрузки алюминиевого видео штатива Manfrotto 545B Pro Aluminium Video Tripod и жидкостной видео головы Manfrotto 526 PRO Fluid Vide Head позволяет вам перейти на более высокий уровень съемки. Поставляется с сумкой для штатива MBAG100PN, так что вы получаете полноценный комплект, который можно взять с собой в любую минуту. Двухсекционный видео штатив Manfrotto 545B с жидкостной головой впечатляет своими возможностями, допустимая нагрузка до 25кг. С противовесом 15кг вы можете быть уверены, что дорогостоящее оборудование надежно зафиксировано во время съемки. Еще больше стабильности придают нижние растяжки с замками, которые регулируются по ширине ног. Съемные резиновые наконечники на ногах позволяют подстраиваться под условия съемки. Вы можете использовать их в помещении со скользкими полами, а для неровных поверхностей наконечник с шипом. Все эти детали гарантируют, что этот видео штатив оптимизирован под большие нагрузки. Литая алюминиевая чаша диаметром 100мм обеспечивает простоту установки. Штатив также может использоваться с различными тележками, что расширяет возможности и делает использование более универсальным. Жидкостная голова позволяет более точно контролировать движение, так что плавность движений панорамирования и наклонов обеспечена даже с тяжелым оборудованием. Этот высококачественный видео штатив с жидкостной головой cэкономит ваше время и усилия.

Отзывы о товаре Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из профессионального, прочного, рассчитанного на высокие нагрузки алюминиевого видео штатива Manfrotto 545B Pro Aluminium Video Tripod и жидкостной видео головы Manfrotto 526 PRO Fluid Vide Head позволяет вам перейти на более высокий уровень съемки. Поставляется с сумкой для штатива MBAG100PN, так что вы получаете полноценный комплект, который можно взять с собой в любую минуту. Двухсекционный видео штатив Manfrotto 545B с жидкостной головой впечатляет своими возможностями, допустимая нагрузка до 25кг. С противовесом 15кг вы можете быть уверены, что дорогостоящее оборудование надежно зафиксировано во время съемки. Еще больше стабильности придают нижние растяжки с замками, которые регулируются по ширине ног. Съемные резиновые наконечники на ногах позволяют подстраиваться под условия съемки. Вы можете использовать их в помещении со скользкими полами, а для неровных поверхностей наконечник с шипом. Все эти детали гарантируют, что этот видео штатив оптимизирован под большие нагрузки. Литая алюминиевая чаша диаметром 100мм обеспечивает простоту установки. Штатив также может использоваться с различными тележками, что расширяет возможности и делает использование более универсальным. Жидкостная голова позволяет более точно контролировать движение, так что плавность движений панорамирования и наклонов обеспечена даже с тяжелым оборудованием. Этот высококачественный видео штатив с жидкостной головой cэкономит ваше время и усилия.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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