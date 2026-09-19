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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S купить с доставкой в Москве
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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S

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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 1
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 2
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 3
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 4
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 5
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 1
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 2
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 3
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 4
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 5
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422720
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х6
Вес, г.
400

Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S

Компактный штатив с гибкими шаровыми ножками – для закрепления камер, осветителей, микрофонов на замысловатых поверхностях: ветках, перилах, дверях и прочих. Нагрузка до 2 кг, максимальная высота 24.5 см, длина в сложенном виде 25 см, в комплект входят адаптеры для смартфонов и экшн-камер GoPro.

Отзывы о товаре Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
ABS пластик
Максимальная нагрузка, кг
2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
24.5
Длина в сложенном состоянии, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный штатив с гибкими шаровыми ножками – для закрепления камер, осветителей, микрофонов на замысловатых поверхностях: ветках, перилах, дверях и прочих. Нагрузка до 2 кг, максимальная высота 24.5 см, длина в сложенном виде 25 см, в комплект входят адаптеры для смартфонов и экшн-камер GoPro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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