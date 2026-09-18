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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291666
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блендер, венчик, насадка для пюре, измельчитель, мерный стакан, нож, переходник для насадки
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
взбивание, измельчение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х33
Вес, кг.
1.61
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33
Блендер Scarlett SC-HB42M33 это устройство 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре. Две скорости работы, эргономичная ручка обеспечивают удобное управление одной рукой. Двух скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов. Специальная насадка для картофельного пюре с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков.
Особенности:
Максимальная мощность 700 Вт
4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре
Измельчитель 0.6л
Насадка блендер из нержавеющей стали «Steel Pro»
Венчик для взбивания
Насадка для картофельного пюре - специальная насадка с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков
Мерный стакан 0.6л
2 скорости работы - управление одной рукой. 2-х скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов
Эргономичная ручка
блендер, венчик, насадка для пюре, измельчитель, мерный стакан, нож, переходник для насадки
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
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Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
взбивание, измельчение
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Scarlett SC-HB42M33 это устройство 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре. Две скорости работы, эргономичная ручка обеспечивают удобное управление одной рукой. Двух скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов. Специальная насадка для картофельного пюре с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков.
Особенности:
Максимальная мощность 700 Вт
4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре
Измельчитель 0.6л
Насадка блендер из нержавеющей стали «Steel Pro»
Венчик для взбивания
Насадка для картофельного пюре - специальная насадка с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков
Мерный стакан 0.6л
2 скорости работы - управление одной рукой. 2-х скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов
Эргономичная ручка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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