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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый

18 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 1
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 9
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 10
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 11
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 12
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 13
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 14
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 17
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 19
Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 9
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 10
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 11
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 12
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 13
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 14
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 15
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 16
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 17
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 18
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 19
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255712
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х7
Вес, г.
750

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и функциональное решение для питания ваших электроустройств. Этот удлинитель оснащен длинным 10-метровым шнуром, что обеспечивает гибкость в размещении ваших приборов в пространстве. Изготовленный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Устройство предлагает пять розеток типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при использовании. Сетевой фильтр поддерживает напряжение сети 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что позволяет подключать устройства общей мощностью до 2200 Вт. Дополнительные меры безопасности включают защиту от короткого замыкания, что делает использование устройства еще более безопасным. Легкий и компактный, с весом всего 0,839 кг, этот удлинитель от Buro обеспечивает надежное подключение и защиту вашей техники. Надежность, универсальность и безопасность делают сетевые фильтры Buro идеальным выбором для дома и офиса.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий сетевой фильтр и переноска.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я его ещё даже не распечатал)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все в наличии, в рабочем состоянии. Упаковка не нарушена. Все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован товар, пришел быстро, работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Рустэм Р.

Достоинства:


Комментарий:
слабый металл на земле, гнется при соединении с вилкой, может сломаться, пока работает!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл вовремя упаковка отличная все работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
метраж заявлен верно, упакован хорошо, работает отлично. за такую цену вообще отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Удлинитель работает-все отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Лия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. длина шнура устраивает. использую пока только на 2 зарядки. нет противного запаха дешевой пластмассы. добротный. не греется. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Рената Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,как в описании,соответствует
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо огромное .Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
главное работает уже хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр работает хорошо. все гнезда проверили.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, практично, но на полную ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий Удлиннитель, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
обычный. что и хотела. целое привезли. в коробке. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой сетевик. Провёл его внутри плинтуса, чтобы не было видно. Брался, чтобы подвести питание для устройств с мелким потреблением (настольная лампа, подсветка, зарядка для телефона). Со своей функцией справляется.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё замечательно быстрая доставка и всё работает. Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и функциональное решение для питания ваших электроустройств. Этот удлинитель оснащен длинным 10-метровым шнуром, что обеспечивает гибкость в размещении ваших приборов в пространстве. Изготовленный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Устройство предлагает пять розеток типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при использовании. Сетевой фильтр поддерживает напряжение сети 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что позволяет подключать устройства общей мощностью до 2200 Вт. Дополнительные меры безопасности включают защиту от короткого замыкания, что делает использование устройства еще более безопасным. Легкий и компактный, с весом всего 0,839 кг, этот удлинитель от Buro обеспечивает надежное подключение и защиту вашей техники. Надежность, универсальность и безопасность делают сетевые фильтры Buro идеальным выбором для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий сетевой фильтр и переноска.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я его ещё даже не распечатал)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все в наличии, в рабочем состоянии. Упаковка не нарушена. Все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован товар, пришел быстро, работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Рустэм Р.

Достоинства:


Комментарий:
слабый металл на земле, гнется при соединении с вилкой, может сломаться, пока работает!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл вовремя упаковка отличная все работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
метраж заявлен верно, упакован хорошо, работает отлично. за такую цену вообще отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Удлинитель работает-все отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Лия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. длина шнура устраивает. использую пока только на 2 зарядки. нет противного запаха дешевой пластмассы. добротный. не греется. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Рената Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,как в описании,соответствует
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо огромное .Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
главное работает уже хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
сетевой фильтр работает хорошо. все гнезда проверили.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, практично, но на полную ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
рабочий Удлиннитель, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
обычный. что и хотела. целое привезли. в коробке. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой сетевик. Провёл его внутри плинтуса, чтобы не было видно. Брался, чтобы подвести питание для устройств с мелким потреблением (настольная лампа, подсветка, зарядка для телефона). Со своей функцией справляется.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё замечательно быстрая доставка и всё работает. Рекомендую


Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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