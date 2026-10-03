Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 решит одну из наиболее распространенных проблем любого пользователя: как подключить к одной розетке в помещении сразу несколько электроприборов. Модель имеет классическую серую расцветку и стандартную прямоугольную форму корпуса, поэтому она будет уместно смотреться в любом интерьере: и в домашнем, и в офисном. В устройстве предусмотрено пять евророзеток, поэтому вы сможете подключить к нему до пяти представителей цифровой и бытовой техники. Сетевой фильтр располагает кабелем питания, длина которого равняется 1.9 м. Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 оборудован общим выключателем розеток, в котором имеется световая индикация работы самого фильтра. Для функционирования устройства его необходимо подключить к электросети с номинальным напряжением 220 В. Модель имеет внушительные показатели максимальной мощности подключенной нагрузки и максимального тока нагрузки, равняющиеся 2200 Вт и 10 А соответственно. Рабочая частота сетевого фильтра - 50 Гц. В конструкции имеются автоматические предохранители.
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