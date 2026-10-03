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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый

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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 68276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х5х4
Вес, г.
530

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый

Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 решит одну из наиболее распространенных проблем любого пользователя: как подключить к одной розетке в помещении сразу несколько электроприборов. Модель имеет классическую серую расцветку и стандартную прямоугольную форму корпуса, поэтому она будет уместно смотреться в любом интерьере: и в домашнем, и в офисном. В устройстве предусмотрено пять евророзеток, поэтому вы сможете подключить к нему до пяти представителей цифровой и бытовой техники. Сетевой фильтр располагает кабелем питания, длина которого равняется 1.9 м. Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 оборудован общим выключателем розеток, в котором имеется световая индикация работы самого фильтра. Для функционирования устройства его необходимо подключить к электросети с номинальным напряжением 220 В. Модель имеет внушительные показатели максимальной мощности подключенной нагрузки и максимального тока нагрузки, равняющиеся 2200 Вт и 10 А соответственно. Рабочая частота сетевого фильтра - 50 Гц. В конструкции имеются автоматические предохранители.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 решит одну из наиболее распространенных проблем любого пользователя: как подключить к одной розетке в помещении сразу несколько электроприборов. Модель имеет классическую серую расцветку и стандартную прямоугольную форму корпуса, поэтому она будет уместно смотреться в любом интерьере: и в домашнем, и в офисном. В устройстве предусмотрено пять евророзеток, поэтому вы сможете подключить к нему до пяти представителей цифровой и бытовой техники. Сетевой фильтр располагает кабелем питания, длина которого равняется 1.9 м. Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 оборудован общим выключателем розеток, в котором имеется световая индикация работы самого фильтра. Для функционирования устройства его необходимо подключить к электросети с номинальным напряжением 220 В. Модель имеет внушительные показатели максимальной мощности подключенной нагрузки и максимального тока нагрузки, равняющиеся 2200 Вт и 10 А соответственно. Рабочая частота сетевого фильтра - 50 Гц. В конструкции имеются автоматические предохранители.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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