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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68282
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый
Удлинитель/сетевой фильтр Pilot — это надежное решение для обеспечения электроэнергией ваших устройств дома и в офисе. Производимый в России, этот удлинитель выделяется своей функциональностью и практичностью.
Устройство оснащено шестью розетками типа F (евророзетками), что делает его совместимым с большинством бытовых приборов и гаджетов. Из шести розеток пять обеспечены заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания и предохранитель обеспечивают надежное использование и долговечность прибора, а индикатор включения позволит легко видеть статус работы устройства.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является длинный 10-метровый шнур, позволяющий свободно размещать удлинитель практически в любом уголке вашего пространства. Устройство также можно крепить на стену, что упрощает его использование и хранение. Белый цвет корпуса делает этот удлинитель ненавязчивым в интерьере.
Сетевой фильтр Pilot отличается высокой функциональностью в сочетании с небольшим весом — всего 0,9 кг. Это делает его удобным для перемещения и использования в различных условиях. Обратите внимание, что данный удлинитель обеспечивает все необходимые меры безопасности для надежной и безотказной работы ваших устройств.
Удлинитель/сетевой фильтр Pilot — это надежное решение для обеспечения электроэнергией ваших устройств дома и в офисе. Производимый в России, этот удлинитель выделяется своей функциональностью и практичностью.
Устройство оснащено шестью розетками типа F (евророзетками), что делает его совместимым с большинством бытовых приборов и гаджетов. Из шести розеток пять обеспечены заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания и предохранитель обеспечивают надежное использование и долговечность прибора, а индикатор включения позволит легко видеть статус работы устройства.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является длинный 10-метровый шнур, позволяющий свободно размещать удлинитель практически в любом уголке вашего пространства. Устройство также можно крепить на стену, что упрощает его использование и хранение. Белый цвет корпуса делает этот удлинитель ненавязчивым в интерьере.
Сетевой фильтр Pilot отличается высокой функциональностью в сочетании с небольшим весом — всего 0,9 кг. Это делает его удобным для перемещения и использования в различных условиях. Обратите внимание, что данный удлинитель обеспечивает все необходимые меры безопасности для надежной и безотказной работы ваших устройств.
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