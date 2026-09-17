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Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68282
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, кг.
1.42

Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый

Удлинитель/сетевой фильтр Pilot — это надежное решение для обеспечения электроэнергией ваших устройств дома и в офисе. Производимый в России, этот удлинитель выделяется своей функциональностью и практичностью. Устройство оснащено шестью розетками типа F (евророзетками), что делает его совместимым с большинством бытовых приборов и гаджетов. Из шести розеток пять обеспечены заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания и предохранитель обеспечивают надежное использование и долговечность прибора, а индикатор включения позволит легко видеть статус работы устройства. Одним из ключевых преимуществ этой модели является длинный 10-метровый шнур, позволяющий свободно размещать удлинитель практически в любом уголке вашего пространства. Устройство также можно крепить на стену, что упрощает его использование и хранение. Белый цвет корпуса делает этот удлинитель ненавязчивым в интерьере. Сетевой фильтр Pilot отличается высокой функциональностью в сочетании с небольшим весом — всего 0,9 кг. Это делает его удобным для перемещения и использования в различных условиях. Обратите внимание, что данный удлинитель обеспечивает все необходимые меры безопасности для надежной и безотказной работы ваших устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 10м (6 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Удлинитель/сетевой фильтр Pilot — это надежное решение для обеспечения электроэнергией ваших устройств дома и в офисе. Производимый в России, этот удлинитель выделяется своей функциональностью и практичностью. Устройство оснащено шестью розетками типа F (евророзетками), что делает его совместимым с большинством бытовых приборов и гаджетов. Из шести розеток пять обеспечены заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания и предохранитель обеспечивают надежное использование и долговечность прибора, а индикатор включения позволит легко видеть статус работы устройства. Одним из ключевых преимуществ этой модели является длинный 10-метровый шнур, позволяющий свободно размещать удлинитель практически в любом уголке вашего пространства. Устройство также можно крепить на стену, что упрощает его использование и хранение. Белый цвет корпуса делает этот удлинитель ненавязчивым в интерьере. Сетевой фильтр Pilot отличается высокой функциональностью в сочетании с небольшим весом — всего 0,9 кг. Это делает его удобным для перемещения и использования в различных условиях. Обратите внимание, что данный удлинитель обеспечивает все необходимые меры безопасности для надежной и безотказной работы ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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