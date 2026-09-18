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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый

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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255593
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х20х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное решение для подключения множества устройств в условиях бытового и офисного использования. Произведенные в России, эти удлинители предлагают впечатляющие характеристики, которые делают их идеальными для разнообразного применения. Один из ключевых параметров — это шесть розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключать несколько устройств одновременно без необходимости использования дополнительных адаптеров. Каждая розетка оснащена заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность и защиту оборудования. Длина шнура составляет 5 метров, что дает возможность удобно расположить удлинитель в оптимальном месте, независимо от расположения розеток в помещении. Серый цвет устройства прекрасно сочетается с современным интерьером, добавляя элегантности и профессионализма в обстановку. Для обеспечения безопасности подключения предусмотрена защита от короткого замыкания, что снижает риск повреждения приборов и помогает избежать непредвиденных ситуаций. Удлинители Pilot рассчитаны на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт и максимальный ток нагрузки 10 А, что делает их подходящими для большинства бытовых устройств. Устройство оснащено индикатором включения, что позволяет удобно отслеживать его состояние и статус работы. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальную совместимость с большинством розеток в Европе и странах СНГ. Сетевые фильтры и удлинители Pilot идеально подходят для тех, кто ищет надежное и безопасное средство для организации электропитания в доме или офисе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное решение для подключения множества устройств в условиях бытового и офисного использования. Произведенные в России, эти удлинители предлагают впечатляющие характеристики, которые делают их идеальными для разнообразного применения. Один из ключевых параметров — это шесть розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключать несколько устройств одновременно без необходимости использования дополнительных адаптеров. Каждая розетка оснащена заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность и защиту оборудования. Длина шнура составляет 5 метров, что дает возможность удобно расположить удлинитель в оптимальном месте, независимо от расположения розеток в помещении. Серый цвет устройства прекрасно сочетается с современным интерьером, добавляя элегантности и профессионализма в обстановку. Для обеспечения безопасности подключения предусмотрена защита от короткого замыкания, что снижает риск повреждения приборов и помогает избежать непредвиденных ситуаций. Удлинители Pilot рассчитаны на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт и максимальный ток нагрузки 10 А, что делает их подходящими для большинства бытовых устройств. Устройство оснащено индикатором включения, что позволяет удобно отслеживать его состояние и статус работы. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальную совместимость с большинством розеток в Европе и странах СНГ. Сетевые фильтры и удлинители Pilot идеально подходят для тех, кто ищет надежное и безопасное средство для организации электропитания в доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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