Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255592
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и качественные устройства, произведенные в России, которые обеспечивают безопасное подключение ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр оборудован шестью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности.
Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет удобно разместить удлинитель в пространстве и подключить устройства на комфортном расстоянии от розетки. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов.
Одной из важных функций является защита от короткого замыкания, которая предотвратит возникновение аварийных ситуаций и обеспечит сохранность подключенных электроприборов. Наличие индикатора включения позволяет быстро определить статус работы устройства.
Сетевой фильтр выполнен в стильном сером цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с европейскими стандартами электросетей. Устройство не имеет USB разъемов, что подчеркивает его фокус на безопасное и эффективное распределение электроэнергии между подключенными приборами.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и качественные устройства, произведенные в России, которые обеспечивают безопасное подключение ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр оборудован шестью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности.
Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет удобно разместить удлинитель в пространстве и подключить устройства на комфортном расстоянии от розетки. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов.
Одной из важных функций является защита от короткого замыкания, которая предотвратит возникновение аварийных ситуаций и обеспечит сохранность подключенных электроприборов. Наличие индикатора включения позволяет быстро определить статус работы устройства.
Сетевой фильтр выполнен в стильном сером цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с европейскими стандартами электросетей. Устройство не имеет USB разъемов, что подчеркивает его фокус на безопасное и эффективное распределение электроэнергии между подключенными приборами.
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый