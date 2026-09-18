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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый

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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 3
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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 7
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 8
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 9
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 8
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 9
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255592
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х17х5
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и качественные устройства, произведенные в России, которые обеспечивают безопасное подключение ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр оборудован шестью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности. Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет удобно разместить удлинитель в пространстве и подключить устройства на комфортном расстоянии от розетки. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Одной из важных функций является защита от короткого замыкания, которая предотвратит возникновение аварийных ситуаций и обеспечит сохранность подключенных электроприборов. Наличие индикатора включения позволяет быстро определить статус работы устройства. Сетевой фильтр выполнен в стильном сером цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с европейскими стандартами электросетей. Устройство не имеет USB разъемов, что подчеркивает его фокус на безопасное и эффективное распределение электроэнергии между подключенными приборами.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot X-Pro 3м (6 розеток) серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и качественные устройства, произведенные в России, которые обеспечивают безопасное подключение ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр оборудован шестью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности. Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет удобно разместить удлинитель в пространстве и подключить устройства на комфортном расстоянии от розетки. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Одной из важных функций является защита от короткого замыкания, которая предотвратит возникновение аварийных ситуаций и обеспечит сохранность подключенных электроприборов. Наличие индикатора включения позволяет быстро определить статус работы устройства. Сетевой фильтр выполнен в стильном сером цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с европейскими стандартами электросетей. Устройство не имеет USB разъемов, что подчеркивает его фокус на безопасное и эффективное распределение электроэнергии между подключенными приборами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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