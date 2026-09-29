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Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)

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Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 1
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 2
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 3
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 4
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 5
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 6
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 7
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 8
Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 6
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 7
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 8
  • Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)

Сетевые фильтры и удлинители Defender — это надежное и удобное решение для подключения ваших устройств. Они сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Данный удлинитель оснащен пятью розетками формата F (евророзетка), которые позволяют подключать несколько приборов одновременно. А благодаря двум USB-разъемам Type-A вы сможете также зарядить свои мобильные устройства без необходимости в адаптере. Удлинитель изготовлен в элегантном черном цвете и имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и использование в различных условиях. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и мобильным. Кроме того, Defender обеспечивает защиту от короткого замыкания, что гарантирует безопасность ваших подключенных устройств. Благодаря встроенному индикатору включения вы всегда будете знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Поддержка напряжения сети 220-230 В делает этот сетевой фильтр совместимым с большинством стандартных сетей. Удлинитель Defender — это идеальный выбор для дома и офиса, обеспечивающий как безопасность, так и удобство подключения.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Defender — это надежное и удобное решение для подключения ваших устройств. Они сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Данный удлинитель оснащен пятью розетками формата F (евророзетка), которые позволяют подключать несколько приборов одновременно. А благодаря двум USB-разъемам Type-A вы сможете также зарядить свои мобильные устройства без необходимости в адаптере. Удлинитель изготовлен в элегантном черном цвете и имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и использование в различных условиях. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и мобильным. Кроме того, Defender обеспечивает защиту от короткого замыкания, что гарантирует безопасность ваших подключенных устройств. Благодаря встроенному индикатору включения вы всегда будете знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Поддержка напряжения сети 220-230 В делает этот сетевой фильтр совместимым с большинством стандартных сетей. Удлинитель Defender — это идеальный выбор для дома и офиса, обеспечивающий как безопасность, так и удобство подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (99753) - по цене 930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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