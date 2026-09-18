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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255687
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и удобное устройство для подключения нескольких приборов одновременно в домашних или офисных условиях. Оснащенный шестью евророзетками с заземлением, он гарантирует безопасное подключение устройств благодаря встроенной защите от короткого замыкания. Его длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко добраться до удаленных источников питания. Данный удлинитель отличается элегантным белым цветом, который хорошо сочетается с различными интерьерами. Легкий вес в 0,5 кг делает его портативным и удобным для перемещения. Он также оснащен возможностью крепления на стену, что экономит пространство и обеспечивает более удобное расположение в помещении. Сетевой фильтр-удлинитель Buro поддерживает максимальный ток нагрузки в 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его отличным выбором для подключения разнообразных электрических устройств. Европейская вилка и розетки типа F обеспечивают надежное и совместимое подключение. Такой удлинитель подойдет как для использования дома, так и в офисе, гарантируя защиту и надежность всех подключенных устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W 3м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и удобное устройство для подключения нескольких приборов одновременно в домашних или офисных условиях. Оснащенный шестью евророзетками с заземлением, он гарантирует безопасное подключение устройств благодаря встроенной защите от короткого замыкания. Его длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко добраться до удаленных источников питания. Данный удлинитель отличается элегантным белым цветом, который хорошо сочетается с различными интерьерами. Легкий вес в 0,5 кг делает его портативным и удобным для перемещения. Он также оснащен возможностью крепления на стену, что экономит пространство и обеспечивает более удобное расположение в помещении. Сетевой фильтр-удлинитель Buro поддерживает максимальный ток нагрузки в 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, что делает его отличным выбором для подключения разнообразных электрических устройств. Европейская вилка и розетки типа F обеспечивают надежное и совместимое подключение. Такой удлинитель подойдет как для использования дома, так и в офисе, гарантируя защиту и надежность всех подключенных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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