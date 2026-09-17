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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый

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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68271
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х6
Вес, г.
510

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель NoName — это надежное и функциональное устройство для повседневного использования в доме или офисе. Он оснащен пятью евророзетками типа F, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает безопасное подключение ваших электроприборов. Сетевой фильтр предлагает защиту от короткого замыкания, гарантируя безопасность и долговечность вашей техники. Предохранитель устройства позволяет избежать перегрузок, поддерживая максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт. Удлинитель выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает удобное размещение розеток в нужном вам месте, независимо от расположения основной розетки. NoName сетевой фильтр-удлинитель оснащен евровилкой типа F для надежного подключения к источнику питания. С весом всего 0,63 кг, устройство легко переносится и может быть установлено в любой удобной точке вашего помещения. Ищете надежный и функциональный удлинитель со всеми необходимыми функциями безопасности? Сетевой фильтр-удлинитель NoName станет отличным выбором для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или рабочем пространстве.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель NoName — это надежное и функциональное устройство для повседневного использования в доме или офисе. Он оснащен пятью евророзетками типа F, каждая из которых имеет заземление, что обеспечивает безопасное подключение ваших электроприборов. Сетевой фильтр предлагает защиту от короткого замыкания, гарантируя безопасность и долговечность вашей техники. Предохранитель устройства позволяет избежать перегрузок, поддерживая максимальный ток нагрузки до 10 А и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт. Удлинитель выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 3 метра, что обеспечивает удобное размещение розеток в нужном вам месте, независимо от расположения основной розетки. NoName сетевой фильтр-удлинитель оснащен евровилкой типа F для надежного подключения к источнику питания. С весом всего 0,63 кг, устройство легко переносится и может быть установлено в любой удобной точке вашего помещения. Ищете надежный и функциональный удлинитель со всеми необходимыми функциями безопасности? Сетевой фильтр-удлинитель NoName станет отличным выбором для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или рабочем пространстве.
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Отзывы


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