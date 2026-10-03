Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%520 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 255678
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб. -21%
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
400
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
Электрические удлинители Buro - кабельные соединители, которые используются для подключения различных электроприборов к электросети, предназначены для использования в быту, офисе, загородном доме.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 500 руб. 640 руб.125 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4W-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067
-
В наличииЦена 520 руб. 680 руб.130 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / BLA...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
-
В наличииЦена 540 руб. 1 050 руб.135 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
-
В наличииЦена 540 руб. 830 руб.135 руб. в СплитРезветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
-
В наличииЦена 550 руб. 660 руб.138 руб. в СплитУдлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
-
В наличииЦена 570 руб. 640 руб.143 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES largo 1,8 м черный 5 розеток (пакет)
-
В наличииЦена 580 руб. 680 руб.145 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон ЕНW-0 0.5 м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 610 руб. 760 руб.153 руб. в СплитСетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 610 руб. 680 руб.153 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES largo 3 м черный 5 розеток (пакет)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Powerx 5м, 5 розеток (PF_A4718) Black
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Электрические удлинители Buro - кабельные соединители, которые используются для подключения различных электроприборов к электросети, предназначены для использования в быту, офисе, загородном доме.
Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый