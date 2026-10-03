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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый

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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
7
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
610 руб.  760 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый
610 руб. -20%
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
7
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
381

Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый

Сетевой фильтр PC PET AP01006-3-G – незаменимый атрибут любого дома или офиса: он не просто выступает как розетка для подключения электроприборов, но и при любом, даже кратковременном скачке напряжения сохранит работоспособность техники. Он защищает подключенную технику от скачков напряжения и помех, благодаря чему ваши компьютер, телевизор или кухонная техника не выйдут из строя.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
7
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
1500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр PC PET AP01006-3-G – незаменимый атрибут любого дома или офиса: он не просто выступает как розетка для подключения электроприборов, но и при любом, даже кратковременном скачке напряжения сохранит работоспособность техники. Он защищает подключенную технику от скачков напряжения и помех, благодаря чему ваши компьютер, телевизор или кухонная техника не выйдут из строя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр PC Pet AP01006-3-GR 3м (5 розеток) серый - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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