Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro представляет собой надежное решение для питания ваших электронных устройств. Этот прибор комбинацией удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая защиту от короткого замыкания и ряд других функциональных возможностей. С шестью розетками типа F, каждая из которых снабжена заземлением, устройство идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Buro предлагает 1,8-метровый шнур, позволяющий удобно располагать устройства на расстоянии от электросети. Изделие выполнено в нейтральном белом цвете и может стать незаметным, но полезным дополнением интерьера. Устройство оснащено евровилкой типа F и розетками того же стандарта, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Индикатор включения уведомляет о работе устройства, а возможность крепления на стену добавляет удобства в использовании и позволяет экономить пространство. Для безопасной эксплуатации и долговечности удлинителя предусмотрено несколько мер защиты, в том числе защита от короткого замыкания. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, что позволяет подключать несколько устройств без риска перегрузки. Вес удлинителя составляет всего 0,54 кг, что делает его легким и мобильным. Однако, отсутствие USB разъемов следует учитывать тем, кто нуждается в дополнительных портах для зарядки мобильных устройств.
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Достоинства:
Комментарий:
Понравился сетевой фильтр. Специально покупал такой длины. Оптимальная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель на 6 розеток, с большим тумблером отключения, автоматическим предохранителем и даже не поскупились на дополнительный светодиод-индикатор напряжения!
Достоинства:
Комментарий:
за 250 рублей большего ждать и не стоило . в целом не плохой фильтр. кабель больше на 0.75 сечение похоже хотя маркировка 1
Достоинства:
Комментарий:
На вид неплохой, надеюсь что в аварийной ситуации не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Добротно и адекватно по цене. Брался для маломощной нагрузки - зарядники для мобильных и прочих браслетов. Функцию свою выполняет, цена соответствует, чудес ждать не надо, но пользоваться можно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель (сетевой фильтр). Полностью соответствуют описанию. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удалитель, цена /качество оптимально. 500 рублей. Брал для телевизора. Для обогревателя берите более серьёзную модель.
Достоинства:
Комментарий:
Работает пока ,не выбивает , током не бьёт как sven наприммер ,сборка качественная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный \"пилот\" за свои деньги, - не хлипкий, все работает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Используем для аквариума, работает хорошо уже больше полугода
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, замечательно работает, никаких нареканий
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Понравился сетевой фильтр. Специально покупал такой длины. Оптимальная цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель на 6 розеток, с большим тумблером отключения, автоматическим предохранителем и даже не поскупились на дополнительный светодиод-индикатор напряжения!
Достоинства:
Комментарий:
за 250 рублей большего ждать и не стоило . в целом не плохой фильтр. кабель больше на 0.75 сечение похоже хотя маркировка 1
Достоинства:
Комментарий:
На вид неплохой, надеюсь что в аварийной ситуации не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Добротно и адекватно по цене. Брался для маломощной нагрузки - зарядники для мобильных и прочих браслетов. Функцию свою выполняет, цена соответствует, чудес ждать не надо, но пользоваться можно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель (сетевой фильтр). Полностью соответствуют описанию. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удалитель, цена /качество оптимально. 500 рублей. Брал для телевизора. Для обогревателя берите более серьёзную модель.
Достоинства:
Комментарий:
Работает пока ,не выбивает , током не бьёт как sven наприммер ,сборка качественная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный \"пилот\" за свои деньги, - не хлипкий, все работает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Используем для аквариума, работает хорошо уже больше полугода
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, замечательно работает, никаких нареканий