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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый

11 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
960 руб.  1 260 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
960 руб. -24%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х6
Вес, кг.
1.02

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro представляет собой надежное решение для питания ваших электронных устройств. Этот прибор комбинацией удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая защиту от короткого замыкания и ряд других функциональных возможностей. С шестью розетками типа F, каждая из которых снабжена заземлением, устройство идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Buro предлагает 1,8-метровый шнур, позволяющий удобно располагать устройства на расстоянии от электросети. Изделие выполнено в нейтральном белом цвете и может стать незаметным, но полезным дополнением интерьера. Устройство оснащено евровилкой типа F и розетками того же стандарта, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Индикатор включения уведомляет о работе устройства, а возможность крепления на стену добавляет удобства в использовании и позволяет экономить пространство. Для безопасной эксплуатации и долговечности удлинителя предусмотрено несколько мер защиты, в том числе защита от короткого замыкания. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, что позволяет подключать несколько устройств без риска перегрузки. Вес удлинителя составляет всего 0,54 кг, что делает его легким и мобильным. Однако, отсутствие USB разъемов следует учитывать тем, кто нуждается в дополнительных портах для зарядки мобильных устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился сетевой фильтр. Специально покупал такой длины. Оптимальная цена.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель на 6 розеток, с большим тумблером отключения, автоматическим предохранителем и даже не поскупились на дополнительный светодиод-индикатор напряжения!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
за 250 рублей большего ждать и не стоило . в целом не плохой фильтр. кабель больше на 0.75 сечение похоже хотя маркировка 1
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид неплохой, надеюсь что в аварийной ситуации не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно и адекватно по цене. Брался для маломощной нагрузки - зарядники для мобильных и прочих браслетов. Функцию свою выполняет, цена соответствует, чудес ждать не надо, но пользоваться можно.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель (сетевой фильтр). Полностью соответствуют описанию. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удалитель, цена /качество оптимально. 500 рублей. Брал для телевизора. Для обогревателя берите более серьёзную модель.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает пока ,не выбивает , током не бьёт как sven наприммер ,сборка качественная
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный \"пилот\" за свои деньги, - не хлипкий, все работает. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Используем для аквариума, работает хорошо уже больше полугода
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, замечательно работает, никаких нареканий



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro представляет собой надежное решение для питания ваших электронных устройств. Этот прибор комбинацией удлинителя и сетевого фильтра, обеспечивая защиту от короткого замыкания и ряд других функциональных возможностей. С шестью розетками типа F, каждая из которых снабжена заземлением, устройство идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Buro предлагает 1,8-метровый шнур, позволяющий удобно располагать устройства на расстоянии от электросети. Изделие выполнено в нейтральном белом цвете и может стать незаметным, но полезным дополнением интерьера. Устройство оснащено евровилкой типа F и розетками того же стандарта, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Индикатор включения уведомляет о работе устройства, а возможность крепления на стену добавляет удобства в использовании и позволяет экономить пространство. Для безопасной эксплуатации и долговечности удлинителя предусмотрено несколько мер защиты, в том числе защита от короткого замыкания. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, что позволяет подключать несколько устройств без риска перегрузки. Вес удлинителя составляет всего 0,54 кг, что делает его легким и мобильным. Однако, отсутствие USB разъемов следует учитывать тем, кто нуждается в дополнительных портах для зарядки мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Вячеслав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился сетевой фильтр. Специально покупал такой длины. Оптимальная цена.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель на 6 розеток, с большим тумблером отключения, автоматическим предохранителем и даже не поскупились на дополнительный светодиод-индикатор напряжения!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
за 250 рублей большего ждать и не стоило . в целом не плохой фильтр. кабель больше на 0.75 сечение похоже хотя маркировка 1
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид неплохой, надеюсь что в аварийной ситуации не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Добротно и адекватно по цене. Брался для маломощной нагрузки - зарядники для мобильных и прочих браслетов. Функцию свою выполняет, цена соответствует, чудес ждать не надо, но пользоваться можно.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель (сетевой фильтр). Полностью соответствуют описанию. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удалитель, цена /качество оптимально. 500 рублей. Брал для телевизора. Для обогревателя берите более серьёзную модель.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает пока ,не выбивает , током не бьёт как sven наприммер ,сборка качественная
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный \"пилот\" за свои деньги, - не хлипкий, все работает. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Используем для аквариума, работает хорошо уже больше полугода
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, замечательно работает, никаких нареканий


Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 960 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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