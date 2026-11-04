Сетевой фильтр Defender DFS 155 5 м, белый, 6 розеток (99493)
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%660 руб. 800 руб.
В наличии
Код товара: 165171
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660 руб. -18%
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
610
Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 155 5 м, белый, 6 розеток (99493)
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
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Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Сетевой фильтр Defender DFS 155 5 м, белый, 6 розеток (99493) - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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