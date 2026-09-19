Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 1
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 2
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 3
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 4
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 5
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 6
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 7
Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 6
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 7
  • Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365642
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
420

Описание товара Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330)

удлинитель, 3 м, 5 розеток евро с заземлением / 2200 Вт

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Описание
удлинитель, 3 м, 5 розеток евро с заземлением / 2200 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender M530 3м, 5 розеток (99330) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...