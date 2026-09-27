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Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток

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Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
540 руб.  1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301841
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевой фильтр
Размеры в упаковке, см
34х7х6
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток

Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 даст вам возможность одновременно подключить в сеть до пяти приборов и при этом защитит их от возможных сбоев в сети в виде перегрузок, короткого замыкания. Фильтр отличает наличие пяти заземленных розеток типа F (евророзетка). Входная вилка относится к этому же типу. Благодаря продуманной конструкции корпуса, внутри фильтра не осядет пыль. Длина кабеля равна 0.5 м. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, мощность подключений нагрузки – 2200 Вт. Гарнизон EHLW-4 имеет общий выключатель розеток и индикатор напряжения.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевой фильтр
Описание
Сетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 даст вам возможность одновременно подключить в сеть до пяти приборов и при этом защитит их от возможных сбоев в сети в виде перегрузок, короткого замыкания. Фильтр отличает наличие пяти заземленных розеток типа F (евророзетка). Входная вилка относится к этому же типу. Благодаря продуманной конструкции корпуса, внутри фильтра не осядет пыль. Длина кабеля равна 0.5 м. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, мощность подключений нагрузки – 2200 Вт. Гарнизон EHLW-4 имеет общий выключатель розеток и индикатор напряжения.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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