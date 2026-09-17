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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485)

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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 1
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 2
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 3
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
580 руб.  690 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485)
580 руб. -16%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
450

Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485)

Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485) - по цене 580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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